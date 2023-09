Klaassen ziet Internazionale ook tegen Fiorentina geen fout maken

Delen via E-mail

Internazionale heeft zondag ook de derde wedstrijd van het Serie A-seizoen gewonnen. Bankzitter Davy Klaassen zag zijn nieuwe werkgever op eenvoudige wijze afrekenen met Fiorentina: 4-0.

Lautaro Martínez was in het Giuseppe Meazza opnieuw de grote man bij Inter met twee doelpunten. De Argentijnse aanvaller was ook al trefzeker bij de overwinningen tegen Monza (2-0) en Cagliari (0-2).