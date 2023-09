AZ verovert koppositie dankzij effectieve Pavlidis tegen Vitesse

Delen via E-mail

AZ heeft de koppositie in de Eredivisie veroverd. De ploeg van coach Pascal Jansen won zondag met 0-2 van Vitesse dankzij twee doelpunten van Vangelis Pavlidis.

Een kwartier later verdubbelde Pavlidis de voorsprong. Ditmaal liep de spits handig weg bij de verdediging van Vitesse en tikte hij raak op aangeven van Dani de Wit.

Vitesse stelde daar bar weinig tegenover en was alleen in de slotfase even gevaarlijk. Eloy Room voorkwam dat de nederlaag van de Arnhemmers nog groter werd. De doelman redde op pogingen van Yukinari Sugaware en Jens Odgaard.