Steijn na onrustige transferperiode Ajax: 'Mislintat heeft andere keuzes gemaakt'

Maurice Steijn heeft zondag na het teleurstellende gelijkspel bij Fortuna Sittard gereageerd op de onrustige transferperiode van Ajax. Volgens de trainer heeft directeur Sven Mislintat andere keuzes gemaakt dan Steijn voorstelde.

"Wij hebben als staf ook onze ideeën neergelegd, alleen hij (Mislintat, red.) heeft daarin andere keuzes gemaakt", zei Steijn na het 0-0-gelijkspel bij Fortuna Sittard.

Mislintat verrasste door elf relatief onbekende buitenlandse spelers naar Amsterdam te halen. "Ik kijk niet naar namen. Ik kijk wat we nodig hebben", zei Mislintat voor het duel met Fortuna. "We hebben een selectie die veel beter in balans is dan vorig seizoen."

Steijn weidde niet verder uit over het transferbeleid, al zei hij "met een speler als Josip Sutalo heel goed te kunnen leven". De Ajax-trainer gaf Sutalo zondag bij zijn debuut extra vertrouwen door hem, bij ontbreken van Steven Bergwijn, als aanvoerder aan te wijzen.

Josip Sutalo kwam afgelopen zomer voor 20,5 miljoen euro over van Dinamo Zagreb. Foto: ANP

'Tijd zal leren of er genoeg kwaliteit is'

Ook met drie debutanten in de basis slaagde Ajax er niet in te overtuigen tegen Fortuna. Het balbezit werd niet vertaald naar kansen en bij balverlies lag het veld volledig open. "Het is duidelijk dat dit elftal nog niet op elkaar ingespeeld is", zei Steijn na afloop tegen ESPN.

"Gisteren hebben we pas bevestiging gekregen dat een aantal spelers mee konden doen en je hebt nog niet met elkaar kunnen trainen (..) We moeten niet te kort door de bocht zijn en conclusies trekken. De tijd zal leren of er genoeg kwaliteit is."

Ondanks het slordige spel van zijn ploeg kon Steijn toch één lichtpuntje noemen. "Jay (Gorter, red.) heeft de nul gehouden."