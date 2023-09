Xavi Simons grijpt met fraaie goal en assist wéér hoofdrol bij zege RB Leipzig

Xavi Simons heeft RB Leipzig zondag een overwinning bezorgd in de Bundesliga. De Nederlander was goed voor een goal en een assist tegen Union Berlin: 0-3. In België verspeelde Royal Antwerp punten ondanks een treffer van Jurgen Ekkelenkamp.

Simons kwam zes minuten na rust op fraaie wijze tot scoren voor Leipzig tegen Union Berlin. De middenvelder schoot de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied in de rechterbovenhoek.

Een kwartier later kwam Union met tien man te staan door een rode kaart voor Kevin Volland. Vijf minuten voor tijd leverde Simons ook de assist bij de 0-2 van Benjamin Sesko, die even later ook de 0-3 maakte.

Simons maakte vorige week zijn eerste treffer voor Leipzig. Toen had de Oranje-international met een goal en twee assists een groot aandeel in de zege op VfB Stuttgart (5-1).

Vorig seizoen maakte Simons veel indruk bij PSV, waar hij Eredivisie-topscorer werd. De Eindhovenaren wilden hem graag behouden, maar Paris Saint-Germain maakte gebruik van een terugkoopclausule en stalde de spelmaker vervolgens bij Leipzig.

Dankzij de overwinning op Union Berlin klimt RB Leipzig met zes punten uit drie wedstrijden naar de zesde plaats. Union staat met evenveel punten een plek hoger.

Antwerp speelt gelijk ondanks goal Ekkelenkamp

In België speelde Royal Antwerp met 2-2 gelijk bij Union Saint-Gilloise. Ekkelenkamp zorgde vlak voor rust voor de 1-2 van de ploeg van coach Mark van Bommel. De Nederlander vond het net op aangeven van Zeno Van den Bosch en maakte zijn eerste treffer van het seizoen.

Union kwam na drie minuten op voorsprong via een rake penalty van Dennis Eckert. Sam Vines tekende twintig minuten later voor de gelijkmaker, al moest hij zes minuten later gewisseld worden door een blessure.

Antwerp leek in de tweede helft op weg naar de zege, maar gaf die in de slotfase uit handen. Gustaf Nilsson benutte een strafschop voor Union en bracht de thuisploeg op gelijke hoogte.

Net als Ekkelenkamp had ook Vincent Janssen een basisplaats bij Antwerp. Gyrano Kerk kwam ruim twintig minuten voor tijd in het veld voor Ekkelenkamp.