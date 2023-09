Antwerp en Van Bommel verspelen ondanks treffer Ekkelenkamp opnieuw punten

Royal Antwerp heeft zondag een overwinning uit handen gegeven. Ondanks een doelpunt van Jurgen Ekkelenkamp speelde de ploeg van coach Mark van Bommel met 2-2 gelijk bij Union Saint-Gilloise.

Union kwam na drie minuten op voorsprong via een rake penalty van Dennis Eckert. Sam Vines tekende twintig minuten later voor de gelijkmaker, al moest hij zes minuten later gewisseld worden door een blessure.

Antwerp leek in de tweede helft op weg naar de zege, maar gaf die in de slotfase uit handen. Gustaf Nilsson benutte een strafschop voor Union en bracht de thuisploeg op gelijke hoogte.

Net als Ekkelenkamp had ook Vincent Janssen een basisplaats bij Antwerp. Gyrano Kerk kwam ruim twintig minuten voor tijd in het veld voor Ekkelenkamp.

Antwerp liet voor de tweede keer op rij punten liggen in de Jupiler Pro League. De ploeg van Van Bommel speelde in de vorige competitiewedstrijd gelijk bij OH Leuven (1-1). 'The Great Old' staat nu achtste op de ranglijst.