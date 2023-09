United van Ten Hag verliest in extremis enerverende topper tegen Arsenal

Het Manchester United van Erik ten Hag heeft zondag in een enerverend Premier League-duel verloren van Arsenal. De Londenaren scoorden twee keer in blessuretijd: 3-1. Liverpool zette zonder Virgil van Dijk de zegereeks voort door Aston Villa te verslaan: 3-0.

United kwam halverwege de eerste helft nog op voorsprong in Londen door een treffer van Marcus Rashford. De Engelsman werd bij een tegenaanval de diepte ingestuurd door Christian Eriksen, hield twee tegenstanders op afstand en rondde knap af.

De ploeg van Ten Hag kon niet lang genieten van de voorsprong, want een minuut later moest doelman André Onana een goal incasseren. Martin Ødegaard was het eindstation van een fraaie aanval en schoot hard raak: 1-1.

Na een uur leek Arsenal de uitgelezen mogelijkheid op 2-1 te krijgen. Arbiter Anthony Taylor wees naar de penaltystip na een val van Kai Havertz, maar na inmenging van de VAR werd de strafschop teruggedraaid. In de slotfase werd een goal van United-aanvaller Alejandro Garnacho afgekeurd wegens buitenspel.

Het duel leek af te stevenen op een gelijkspel, maar dat was buiten Declan Rice gerekend. De van West Ham United overgekomen middenvelder schoot diep in blessuretijd raak bij een hoekschop. In de allerlaatste seconden maakte Gabriel Jesus er bij een counter ook nog 3-1 van.

1:29 Afspelen knop Martin Ødegaard knalt Arsenal op gelijke hoogte met United

Liverpool wint opnieuw

Dominik Szoboszlai opende na drie minuten de score namens Liverpool tegen Villa door bij een corner de bal in de lange hoek te schieten. Hij is de eerste Hongaar die voor de Engelse topclub heeft gescoord.

Halverwege de eerste helft hielp Matty Cash op ongelukkige wijze Liverpool aan een grotere voorsprong. De poging van Darwin Núñez belandde op de paal, waarna de Villa-verdediger de bal in eigen doel werkte.

Mohamed Salah maakte het feestje voor Liverpool in de tweede helft compleet. De Egyptenaar, die de laatste weken wordt gelinkt aan een overstap naar Saoedi-Arabië, verwerkte een hoekschop tot doelpunt. Zo kon manager Jürgen Klopp zijn driehonderdste duel in de Premier League in stijl vieren.

Van Dijk was geschorst vanwege zijn rode kaart tegen Newcastle United. Cody Gakpo kwam in de tweede helft in het veld voor Darwin. Gravenberch, overgekomen van Bayern München, zat nog niet bij de wedstrijdselectie, maar was wel aanwezig op Anfield.

Liverpool won eerder dit Premier League-seizoen van Newcastle (1-2) en Bournemouth (3-1), terwijl de ploeg in de openingswedstrijd gelijkspeelde tegen Chelsea (1-1).

1:17 Afspelen knop Szoboszlai schiet Liverpool op voorsprong tegen Aston Villa