Liverpool zet zonder geschorste Van Dijk zegereeks voort in Premier League

Liverpool heeft zondag voor de derde keer op rij een overwinning geboekt in de Premier League. Ryan Gravenberch zag zijn nieuwe club Aston Villa met 3-0 verslaan. Aanvoerder Virgil van Dijk was afwezig vanwege een schorsing.

Dominik Szoboszlai opende na drie minuten de score op Anfield door bij een corner de bal in de lange hoek te schieten. De van RB Leipzig overgekomen middenvelder is de eerste Hongaar die voor de Engelse topclub heeft gescoord.

Halverwege de eerste helft hielp Matty Cash op ongelukkige wijze Liverpool aan een grotere voorsprong. De poging van Darwin Núñez belandde op de paal, waarna de Villa-verdediger de bal in eigen doel werkte.

Mohamed Salah maakte het feestje voor Liverpool in de tweede helft compleet. De Egyptenaar, die de laatste weken wordt gelinkt aan een overstap naar Saoedi-Arabië, verwerkte een hoekschop tot doelpunt. Zo kon manager Jürgen Klopp zijn driehonderdste duel in de Premier League in stijl vieren.

Van Dijk was geschorst vanwege zijn rode kaart tegen Newcastle United. Cody Gakpo kwam in de tweede helft in het veld voor Darwin. Gravenberch, overgekomen van Bayern München, zat nog niet bij de wedstrijdselectie, maar was wel aanwezig op Anfield.

Liverpool won eerder dit Premier League-seizoen van Newcastle (1-2) en Bournemouth (3-1), terwijl de ploeg in de openingswedstrijd gelijkspeelde tegen Chelsea (1-1). Arsenal en Manchester United sluiten zondag de vierde speelronde in de Premier League af met een onderling duel in het Emirates Stadium.