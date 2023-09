Vernieuwd Ajax raakt verder achterop door teleurstellend gelijkspel bij Fortuna

Een vernieuwd Ajax is er zondag niet in geslaagd om Fortuna Sittard op de knieën te krijgen. De Limburgers sleepten relatief eenvoudig een 0-0-gelijkspel uit het vuur tegen de zwakke Amsterdammers, die al vier verliespunten hebben in de Eredivisie.

Liefst vijf spelers debuteerden in Limburg voor Ajax: Gastón Ávila, Georges Mikautadze en Josip Sutalo stonden in de basis. Chuba Akpom en Anton Gaaei vielen na een uur in. De laatste keer dat er zoveel Ajacieden in dezelfde wedstrijd debuteerden, was in augustus 2007.

Na de drukke werkweken van technisch directeur Sven Mislintat, die liefst twaalf spelers vastlegde, is nu trainer Maurice Steijn aan zet. Het is aan de Hagenaar om de nieuwkomers in te passen en een elftal te formeren dat zich kan revancheren voor het dramatische afgelopen seizoen, toen Ajax genoegen moest nemen met de derde plek.

Met het zouteloze gelijkspel in Limburg herstelt Ajax zich niet bepaald van de midweekse afgang tegen Ludogorets in de play-offs van de Conference League. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 0-1, maar bereikten dankzij de 1-4-zege in Bulgarije alsnog de groepsfase. Met vijf punten uit drie Eredivisie-duels is de competitiestart mild uitgedrukt geen succes.

De basisopstelling van Ajax bij het bezoek aan Fortuna Sittard. Foto: NU.nl

Fortuna Sittard mist strafschop

Slordigheden en momenten van miscommunicatie: Ajax oogde zondag in de beginfase als een elftal met drie debutanten. Geen toeval, want er waren met Ávila, Mikautadze en Sutalo daadwerkelijk drie Ajacieden die hun vuurdoop beleefden. Laatstgenoemde droeg zelfs direct de aanvoerdersband, ook doordat Steven Bergwijn niet fit was.

Ajax probeerde het heft in handen te nemen, maar de lange periodes van balbezit leidden niet tot veel kansen. Bij balverlies lag het vaak helemaal open bij de Amsterdammers, met name aan de rechterkant op momenten dat Devyne Rensch werd ingeschakeld in de aanvalsopbouw. Het was Rensch die in de tiende minuut een strafschop veroorzaakte met een overtreding op Tijjani Noslin. De aanvaller eiste zelf de bal op en schoot vervolgens huizenhoog over.

Wat betreft grote mogelijkheden bleef het daarbij in de eerste helft. Het goed georganiseerde Fortuna Sittard hield de ruimtes klein en Ajax miste de creativiteit om iets te forceren. Vlak voor rust rondde Brian Brobbey vanuit een moeilijke hoek knap af, maar de aanvaller stond buitenspel.

In het tweede bedrijf combineerde Ajax beter, waardoor Fortuna iets meer dan voor rust het geval was onder druk werd gezet. Toch bleven serieuze mogelijkheden uit, op een schietkans van Ávila na. Ook de entree van Akpom en Gaaei bracht geen kentering teweeg. Ajax bleef heel stroef draaien en moest ondertussen beducht zijn voor de Sittardse speldenprikken.

Gastón Ávila (tweede van rechts) incasseerde een gele kaart. Foto: Pro Shots

Ajax wacht bezoek aan FC Twente

Zo moest Steijn vanaf de kant lijdzaam toezien hoe zijn ploeg voor de tweede speelronde op rij puntenverlies leed in een uitwedstrijd, na de 2-2 twee weken geleden bij Excelsior. Fortuna, dat eerder al Feyenoord op 0-0 hield, heeft na vier duels zes punten en is nog ongeslagen.