FC Twente klopt FC Volendam na soap rond Eiting en blijft foutloos

FC Twente heeft zondag een simpele 0-2-overwinning geboekt op FC Volendam. Het was opnieuw een tegenvaller voor de Volendammers: afgelopen week verloren ze de arbitragezaak rond Carel Eiting, waardoor de middenvelder een transfer naar Enschede kon maken.

Eiting was nog niet speelgerechtigd voor FC Twente en kwam daardoor niet in actie tegen zijn oude club. Twente begon goed aan de wedstrijd in het Kras Stadion, maar slaagde er niet in de overmacht om te zetten naar het scorebord.