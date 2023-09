Derby Willem II-NAC definitief gestaakt na bekers en vuurwerk op het veld

De Brabantse derby Willem II-NAC Breda in de Keuken Kampioen Divisie is zondag definitief gestaakt nadat supporters tot tweemaal toe voorwerpen op het veld hadden gegooid. De bezoekers uit Breda stonden bij de tweede onderbreking met 0-3 voor in Tilburg.

Het duel lag in de eerste helft een kwartier stil nadat er bekers op het veld waren gegooid. NAC was net op 0-2 gekomen door een treffer van Siguard Haugen. In de beginfase had Patriot Sejdiu de uitploeg al op voorsprong gezet.

Na een onderbreking van ruim een kwartier werd de derby hervat door scheidsrechter Edwin van de Graaf. Meteen na rust maakte Haugen zijn tweede doelpunt van de middag. Daarna werd er vuurwerk op het veld gegooid uit het vak waar de fanatiekste Willem II-fans zaten.

De regels van de KNVB schrijven voor dat een duel bij een tweede noodgedwongen onderbreking definitief wordt gestaakt. Na overleg bepaalden de lokale autoriteiten inderdaad dat Willem II-NAC werd stilgelegd. Het is nog onduidelijk wanneer de wedstrijd wordt uitgespeeld.