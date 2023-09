Slot geniet weer van overtuigend Feyenoord: 'Doe ik al enkele weken'

Feyenoord-trainer Arne Slot genoot zondag van de manier waarop zijn ploeg zich naar een 1-5-uitzege bij FC Utrecht voetbalde. De 44-jarige trainer had ook complimenten over voor basisdebutant Luka Ivanusec. "Zijn ondergrens ligt heel hoog."

Op het gezicht van Slot was tijdens het duel in Stadion Galgenwaard meermaals een brede glimlach te zien, een teken dat hij genoot van de fraaie acties en doelpunten van zijn ploeg. "Maar genieten doe ik al enkele weken, zowel op de trainingen als in wedstrijden", vertelde Slot na afloop op de persconferentie.

"Vandaag was het eenrichtingsverkeer. We hebben de bal vanaf het begin gehad en niet meer weggegeven. Gelukkig zetten we balbezit nu ook om in kansen en goals, in tegenstelling tot bijvoorbeeld onze uitwedstrijd tegen Sparta."

Slot zag de 1-2 van Calvin Stengs als belangrijkste treffer van de middag, maar vond de vierde Rotterdamse goal - van invaller Ayase Ueda - de mooiste. "Mede omdat onze supporters al anderhalve minuut lang 'hé, hé, hé' riepen na iedere pass van ons. De opbouw naar het doelpunt was lang. Het was geen verrassing dat Ueda scoorde. Hij is wel een spits die een goal kan maken."

Zo positief als Slot was over de voor Santiago Giménez ingevallen Japanner, zo goed vond hij ook Ivanusec. "Hij heeft laten zien waarom we hem gehaald hebben. Onze buitenspelers kunnen allemaal iets bewerkstelligen uit een bevlieging, maar verliezen soms te makkelijk de bal. Luka is daar volwassener in. Zijn ondergrens ligt heel hoog."

Slot over ontbrekende Dilrosun Javairô Dilrosun ontbrak zondagmiddag bij Feyenoord. Dat komt omdat hij trainer Slot vrijdag vroeg om niet te hoeven trainen, om een transfer af te ronden. De buitenspeler kreeg toestemming, maar de transfer kwam er (nog) niet. Een vertrek behoort alsnog tot de mogelijkheden, omdat de transfermarkt in sommige andere landen langer geopend is. Slot: "Na vrijdag was hij misschien nog met zijn hoofd elders, dus daarom was hij er niet bij. Als hij bij ons besluit te blijven, gaan we gewoon weer volop met elkaar aan de slag."

Ivanusec noemt spelen voor Feyenoord 'een genot'

Slot was ook tevreden over Stengs, die een doelpunt maakte en een assist noteerde. Al wilde de Feyenoord-trainer verder niet teveel de nadruk leggen op de spelers die het in aanvallende zin goed deden. "Want dan doe je onze achterste zes vreselijk tekort. Zij stellen de voorste vier in staat om vijf doelpunten te maken", zei Slot.

Ivanusec zelf was na afloop blij met zijn eerste minuten in het Feyenoord-tenue. De Kroaat was bedrijvig, meermaals dreigend én goed voor een assist bij het doelpunt van Stengs. "Het niveau ligt hier hoger dan in Kroatië. De intensiteit is ook hoger. Ik voel me fijn in het team. We willen constant combinatievoetbal spelen. Het is een genot om voor dit Feyenoord te spelen."