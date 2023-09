FC Utrecht begon dit seizoen zoals gebruikelijk vol verwachting, maar is na de harde nederlaag tegen Feyenoord (1-5) bezig aan de slechtste seizoensstart uit de clubhistorie. De Domstedelingen verkeren in crisis. "Maar een FC Groningen-scenario is heel ver weg."

Het vierde Feyenoord-doelpunt zondagmiddag was typerend voor de situatie waarin FC Utrecht op dit moment verkeert. Eerst rondde spits Ayase Ueda af na een lange combinatie van Feyenoord, waartegen de Utrechtse spelers niets konden beginnen.

Direct erna werden vanaf de fanatieke Bunnikside spreekkoren ingestart, zowel richting het elftal ("Schaam je kapot") als richting technisch directeur Jordy Zuidam ("Zuidam, neem je rotzooi mee").

Zowel op als buiten het veld loopt het niet bij FC Utrecht. Nooit eerder begon de club zo slecht aan een seizoen. In vier duels haalde de ploeg nul punten en scoorde het slechts één keer. FC Utrecht oogt in het veld apathisch en ideeloos. En begin vorige week werd trainer Michael Silberbauer er door de hevig bekritiseerde Zuidam al uitgegooid, waarna Rob Penders op interimbasis werd aangesteld.

Van de ambitie de Nederlandse top soms wat 'te kietelen' komt al jaren weinig terecht.

"Heel pijnlijk", noemt Mark van der Maarel de situatie bij zijn club in gesprek met NU.nl. Voor de zoveelste keer is FC Utrecht het seizoen met hoge verwachtingen begonnen, maar valt het gedurende de jaargang tegen.

Hoewel de club de afgelopen vijf jaar weliswaar drie keer als zesde en twee keer als zevende eindigde, komt van de ambitie de Nederlandse top soms wat "te kietelen" - FC Utrecht stelde drie jaar geleden de traditionele top 3 te willen gaan aanvallen - al jaren weinig terecht.

En dat terwijl FC Utrecht het zesde budget van alle Nederlandse club heeft en uit de op drie na grootste stad van Nederland komt. Waarom het niet lukt? Van der Maarel weet het ook niet precies. "Het is een complex verhaal", zegt de 34-jarige verdediger, die al 381 duels voor de Domstedelingen speelde.

Slechtste seizoensstarts ooit voor FC Utrecht Seizoen 2023/2024: vier wedstrijden, 0 punten

Seizoen 2005/2006: vier wedstrijden, 1 punt

Seizoen 1975/1976: vier wedstrijden, 1 punt

Seizoen 1993/1994: vier wedstrijden, 1 punt

Negen trainers sinds het vertrek van Erik ten Hag

Dat verhaal begint al bij de constatering dat er jaarlijks volop mutaties (zie kader hieronder) zijn in de Utrechtse selectie. Er wordt kwantitatief gezien flink geïnvesteerd, maar volgens critici van technisch directeur Zuidam ontbreekt het in zijn aankoopbeleid aan een duidelijke visie. De selectie zou daardoor niet in balans zijn en veel dezelfde type spelers herbergen.

Ook kwamen er de afgelopen jaren meerdere voetballers van naam (en dus een fors salaris) naar Stadion Galgenwaard. Jens Toornstra is er nu actief, het voorbije seizoen was Bas Dost dat ook. En ook Eljero Elia speelde recent in Utrecht. Maar dat soort grote namen vallen bij FC Utrecht vaker tegen dan mee.

Hoewel trainers er zelf wellicht meer hadden kunnen uithalen, lukte het meerdere oefenmeesters de voorbije jaren niet om de selectie aan de praat te krijgen. FC Utrecht is dan ook een waar trainerskerkhof. De club wisselde sinds huidig Manchester United-trainer Erik ten Hag FC Utrecht na een zeer succesvolle periode eind 2017 verliet, al acht keer (soms tijdelijk) van trainer.

Ook dit seizoen dacht technisch directeur Zuidam met Mats Seuntjens, Marouan Azarkan en Manchester United-aanvaller Zidane Iqbal veelbelovende spelers naar FC Utrecht te hebben gehaald. Maar allen hebben nog weinig laten zien in het Utrechtse tenue. Ondertussen heeft dat met Silberbauer, die in december Henk Fraser opvolgde, dus opnieuw een trainer de kop gekost.

Waar Van der Maarel denkt dat het "kan" dat de druk die het spelen voor FC Utrecht met zich meebrengt een rol speelt ("De verwachtingen zijn hier torenhoog"), richten de supporters hun pijlen inmiddels vooral op technisch directeur Zuidam. Hij verkocht de voorbije jaren enkele spelers - onder wie Anastasios Douvikas en Quinten Timber - voor veel geld.

Mark van der Maarel tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen van FC Utrecht tegen PSV (2-0-nederlaag). Foto: Getty Images

Transferoverzicht FC Utrecht laatste zes seizoenen: 2023/2024: 14 erbij, 14 weg

2022/2023: 18 erbij, 16 weg

2021/2022: 7 erbij, 15 weg

2020/2021: 9 erbij, 12 weg

2019/2020: 10 erbij, 14 weg

2018/2019: 11 erbij, 11 weg



Bij de uitgaande transfers zijn spelers van wie het huurcontract na het seizoen afliep niet meegenomen.

'Jordy heeft mooi werk verricht voor de club'

Maar de Utrechtse supporters zien Zuidam vooral als de man die voor een belangrijk deel verantwoordelijk is voor het feit dat FC Utrecht nu staat waar het staat. In en rondom het stadion werd zondag geschreeuwd om het vertrek van de 43-jarige Utrechter, die volop steun zou genieten van de steenrijke (en machtige) clubeigenaar Frans van Seumeren.

Van der Maarel ving de spreekkoren ook op. "Ik snap dat de supporters niet tevreden zijn over de resultaten, maar Jordy heeft veel mooi werk verricht voor de club. Dat er veel wisselingen in een spelersgroep plaatsvinden, hoort erbij in het hedendaagse voetbal. Dit is gewoon pijnlijk voor zowel hem als de hele club."

Wat FC Utrecht volgens Van der Maarel niet moet doen, is met modder gooien. Hij pleit ervoor dat de Utrechtse club "het klein houdt" en als spelersgroep en staf aan de slag gaan om het tij te keren. De verdediger denkt dat zijn club nog altijd de doelstelling van dit seizoen - Europees voetbal halen - kan behalen.

Toch lijkt het voor FC Utrecht - dat Ron Jans op korte termijn hoopt binnen te halen als nieuwe trainer - met nul uit vier vooral eerst zaak om weg te komen uit de onderste regionen van de Eredivisie. Het rampjaar dat een grote club als FC Groningen vorig seizoen beleefde (het degradeerde na enkele mindere jaren uit de Eredivisie), zit in Utrecht ook vers in het geheugen.

"Zo'n scenario is - zonder naïef te klinken - heel ver weg", zegt Van der Maarel. "Natuurlijk maak ik me zorgen over het puntenaantal. Maar we hebben meer dan voldoende kwaliteit om dit om te draaien."