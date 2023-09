Ronaldo mede dankzij 850e treffer uit loopbaan topscorer van Saoedi-Arabië

Cristiano Ronaldo heeft zaterdag een mijlpaal bereikt door de 850e treffer uit zijn carrière te maken. Hij tekende voor het vierde doelpunt in de 1-5-overwinning van Al Nassr op Al Hazm en is daarmee topscorer van de Saoedische competitie.

"850 doelpunten en nog steeds aan het tellen", schrijft Ronaldo na de wedstrijd op X. Het was voor de 38-jarige Portugees alweer zijn 26e doelpunt voor Al Nassr, waar hij sinds januari speelt. Met zijn zesde treffer van dit seizoen is hij ook de topscorer in de Saudi Pro League.

Ronaldo maakte zijn meeste doelpunten voor Real Madrid, waar hij van 2009 tot 2018 speelde. Voor 'De Koninklijke' scoorde hij 450 keer in 438 wedstrijden. Bij Manchester United vond de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar 145 keer het net in 346 wedstrijden. Ook bij de nationale ploeg is Ronaldo succesvol: in tweehonderd wedstrijden maakte hij 123 doelpunten.

Ronaldo kreeg twee maanden geleden een plekje in het Guinness World Records-boek toen hij de eerste speler ooit werd met tweehonderd interlands achter zijn naam. Hij bewees Portugal in die EK-kwalificatiewedstrijd een grote dienst door in de slotfase het winnende doelpunt tegen IJsland te maken.

Volgens meerdere statistici is Ronaldo met zijn 850e doelpunt topscorer aller tijden, al bestaat er twijfel over de telling van deze lijst. Andere statistici noteren bijvoorbeeld Pelé als recordhouder, met 1.283 doelpunten.

Doelpunten Ronaldo Real Madrid : 450 doelpunten (438 wedstrijden)

Manchester United: 145 doelpunten (346 wedstrijden)

Portugal: 123 doelpunten (200 wedstrijden)

Juventus: 101 doelpunten (134 wedstrijden)

Sporting CP: 5 doelpunten (31 wedstrijden)

Al Nassr: 26 doelpunten (30 wedstrijden)