Debutant Sutalo direct aanvoerder vernieuwd Ajax tegen Fortuna Sittard

Ajax begint zondag met liefst drie debutanten aan het Eredivisie-duel met Fortuna Sittard. Trainer Maurice Steijn ruimt voor zowel linksback Gastón Ávila, centrale verdediger Josip Sutalo als Georges Mikautadze een basisplaats in. Zeer opmerkelijk is dat Sutalo direct aanvoerder is.

Het aanvoerderschap van Sutalo vloeit voort uit het ontbreken van captain Steven Bergwijn, die donderdag in het duel met Ludogorets in de play-offs van de Europa League (0-1-verlies) een blessure opliep en ontbreekt in de selectie. Ajax nam de 23-jarige Kroaat afgelopen zomer over voor zo'n 20 miljoen euro over van Dinamo Zagreb.

De entree van Sutalo en Ávila in de verdediging gaat ten koste van Jakov Medic en Owen Wijndal, die zondag niet eens in de selectie zit. Mikautadze lost voorin Bergwijn af.

Op het middenveld speelt Kristian Hlynsson in plaats van Kenneth Taylor. Voor Hlynsson is het niet zijn Eredivisie-debuut: de IJslandse jeugdinternational viel twee weken geleden bij het bezoek aan Excelsior (2-2) vlak voor tijd in.

Jorrel Hato en Devyne Rensch behouden hun plaats in de defensie. Beiden maakten donderdag de negentig minuten vol in het duel met Ludogorets in de play-offs van de Europa League. De Amsterdammers bereikten ondanks de 0-1-nederlaag het hoofdtoernooi dankzij de 1-4-zege in Bulgarije.

De wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Ajax begint om 14.30 uur en staat onder leiding van arbiter Sander van der Eijk. De Amsterdammers peurden vier punten uit hun eerste twee Eredivisie-duels en zijn net als Fortuna Sittard (vijf punten uit drie duels) nog ongeslagen.