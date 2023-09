Oppermachtig Feyenoord bezorgt FC Utrecht slechtste seizoensstart in historie

Feyenoord heeft FC Utrecht zondagmiddag zijn slechtste seizoensstart in de clubhistorie bezorgd. De ploeg van trainer Arne Slot was in Stadion Galgenwaard heer en meester en zegevierde met 1-5.

Feyenoord-spits Santiago Giménez diende met zijn doelpunt na negen minuten de eerste klap toe aan FC Utrecht, dat de eerste drie competitieduels al zonder een doelpunt te maken had verloren. De Mexicaan rondde na een lange bal van Dávid Hancko af.

Uit het niets knokte de ploeg van trainer Rob Penders, die de deze week ontslagen Michael Silberbauer op interimbasis verving, zich terug in de wedstrijd. Ryan Flamingo tikte na negentien minuten binnen uit een hoekschop.

Een veel beter Feyenoord stelde rap orde op zaken. Calvin Stengs schoot op aangeven van basisdebutant Luka Ivanusec binnen. Direct na rust maakte Giménez er na een gigantische blunder van FC Utrecht-doelman Vasilis Barkas 1-3 van.

Invaller Ayase Ueda zorgde in de 71e minuut met zijn eerste Feyenoord-doelpunt voor de vierde voor de Rotterdammers, waarna invaller Yankuba Minteh in de blessuretijd de eindstand op 1-5 bepaalde.

De regerend landskampioen boekte daarmee zijn tweede overwinning van het seizoen en steeg naar de tweede plek in de Eredivisie. FC Utrecht staat na vier wedstrijden puntloos onderaan. Nooit eerder verloren de Domstedelingen de eerste vier Eredivisie-duels van het seizoen.

Ayase Ueda maakte tegen FC Utrecht zijn eerste doelpunt voor Feyenoord. Foto: Pro Shots

Feyenoord heeft geen kind aan FC Utrecht

Waar Ivanusec vorige week nog vanaf de tribune toekeek hoe zijn nieuwe ploeggenoten Almere City (6-1-zege) oprolden, mocht hij in Utrecht van trainer Slot voor het eerst starten. De Kroaat begon als linksbuiten, waardoor Igor Paixão naar de rechterflank verhuisde en Minteh bankzitter was. Aanwinst Ondrej Lingr was nog niet fit genoeg om te starten.

Nadat de naar Celta de Vigo vertrokken Anastasios Douvikas door de thuisclub was bedankt voor bewezen diensten, ging het thuispubliek er in de eerste minuten flink achter staan. Maar FC Utrecht, waar onder anderen aanvoerder Nick Viergever door interim-trainer Penders uit de basis was gehaald, had de rest van de wedstrijd weinig in de melk te brokkelen.

Al na acht minuten zag de thuisploeg lijdzaam toe hoe spits Giménez zijn vierde seizoenstreffer produceerde, nadat de Utrechtse defensie na een lange bal van Hancko een enorm gat liet vallen. De ploeg van Penders knokte zich daarna weliswaar terug in de wedstrijd dankzij een doelpunt van Flamingo, die uit een hoekschop het eerste Utrechtse doelpunt van het seizoen maakte.

Maar verder was het Feyenoord dat de klok sloeg. Vlak na het tegendoelpunt liet Ivanusec, die bij een 0-1-stand al een grote kans kreeg, zich met een goed schot gelden. De bal werd van de lijn gehaald. De Kroaat stond niet veel later alsnog aan de basis van het tweede Rotterdamse doelpunt. Na zijn steekpass rondde Stengs oog in oog met Barkas af.

Feyenoord na blunder Barkas op zoek naar meer doelpunten

Het laatste sprankje hoop op een goede resultaat dat FC Utrecht in de rust had verzameld, verdween al binnen een minuut in de tweede helft. Doelman Barkas liet de bal na een simpel houdbaar schot van Giménez onder zich door het doel inglijden. Een grote blunder, waardoor de wedstrijd beslist was en Feyenoord op zoek kon naar meer doelpunten.

Er vielen er nog twee, via invallers Ueda en Minteh. Op aangeven van Stengs schoot de Japanner met links zijn eerste doelpunt voor Feyenoord binnen. Minteh rondde in de blessuretijd oog in oog met Barkas fraai af, door eerst de doelman te omspelen en daarna vlak voor het doel ook nog een Utrechtse verdediger in de luren te leggen.