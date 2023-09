Almere City evenaart negatief record: 'Huil niet mee met wolven in het bos'

Trainer Alex Pastoor van Almere City FC is ervan overtuigd dat zijn spelers zaterdag een dure les hebben geleerd tijdens het met 1-2 verloren Eredivisie-duel met PEC Zwolle. De club uit Flevoland evenaarde een negatief record met de nieuwe nederlaag.

Vlak nadat Joey Jacobs in de zesde minuut van de blessuretijd tot grote vreugde in het Yanmar Stadion voor de 1-1 had gezorgd, maakte Tolis Vellios er 1-2 van namens de bezoekers.

Zo is Almere City nog altijd puntloos. In het verleden waren er met PSV (1956) en Vitesse (1971) maar twee andere Eredivisie-debutanten die louter nederlagen leden in hun eerste vier wedstrijden.

"We hadden na de 1-1 enkele slimmigheidjes moeten toepassen. Hun eerste bal onderbreken bijvoorbeeld, al dan niet met een overtreding. Deze ploeg is nog onervaren in deze afdeling en daar misschien nog niet helemaal aan toe", vertelde Pastoor voor de camera van ESPN.

Het spel van zijn ploeg voor rust was Pastoor een doorn in het oog. "Er is zeker een dure les geleerd. Het verschil tussen de eerste en tweede helft was dusdanig groot dat als we hier niet van leren, we beter kunnen kappen."

Pastoor moest denken aan spelletjesprogramma

Volgens Pastoor speelde Almere City na de hervatting "veel beter en efficiënter". "De bal ging gewoon naar voren, in plaats van breed en terug. Dat was tenenkrommend. Het deed me denken aan het spelletje met Linda de Mol. We verplaatsten de bal als dat pakketje dat op een gegeven moment ontploft met allemaal confetti. Zo bouwden wij op."

Eerder deze competitie ging de Eredivisie-debutant al onderuit tegen FC Twente (1-4), Fortuna Sittard (2-1) en Feyenoord (6-1). "Met de wolven meehuilen in het bos, vier gespeeld en nul punten, dat doe ik niet. Maar het is wel duidelijk dat ik weiger mijn handtekening te zetten onder het voetbal dat we in de eerste helft speelden."