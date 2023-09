Feyenoord met aanwinst Ivanusec tegen FC Utrecht, Minteh op de bank

Luka Ivanusec viert zondag in de uitwedstrijd bij FC Utrecht zijn debuut voor Feyenoord. De Kroatische aanvaller, die overkwam van Dinamo Zagreb, staat in de basis in de domstad.

Ivanusec staat op zijn gebruikelijke positie van linksbuiten, waardoor Igor Paixão naar rechts verhuist. Dat betekent dat Yankuba Minteh ten opzichte van het duel met Almere City FC (6-1-winst) op de bank zit. Calvin Stengs speelt opnieuw 'op tien'.

Van aanwinst Ondrej Lingr was al duidelijk dat hij niet zou starten, vanwege een lichte blessure die de middenvelder heeft meegenomen uit zijn periode bij zijn vorige club Slavia Praag.

Timon Wellenreuther staat vanwege de blessure van Justin Bijlow op het Rotterdamse doel. De deze week aangetrokken nieuwe derde doelman Mikki van Sas behoort in Stadion Galgenwaard voor het eerst tot de selectie.

Foto: NU.nl

Daarnaast keert rechtsback Bart Nieuwkoop terug van een schorsing. De deze zomer van Union Saint-Gilloise overgekomen back kreeg in de openingswedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-0) al na 25 minuten rood. Hij moest twee duels brommen, maar is nu weer speelgerechtigd. Nieuwkoop begint wel op de bank.

Rob Penders, die bij FC Utrecht als interim-trainer langs de lijn staat vanwege het ontslag van Michael Silberbauer, wijzigt de Utrechtse formatie op drie plekken ten opzichte van het verloren duel met PEC Zwolle (1-0). Voormalig Feyenoord-spelers Marouan Azarkan en Jens Toornstra hebben een basisplek.

De wedstrijd begint zondagmiddag om 12.15 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel.

Eredivisie-speelronde 4 Vrijdag: Sparta-NEC 1-1

Zaterdag: Almere-PEC Zwolle 1-2

Zaterdag: Go Ahead-Heerenveen 3-2

Zaterdag: RKC-PSV 0-4

Zaterdag: Heracles-Excelsior 3-1

Zondag 12.15 uur: FC Utrecht-Feyenoord

Zondag 14.30 uur: FC Volendam-FC Twente

Zondag 14.30 uur: Fortuna-Ajax

Zondag 16.45 uur: Vitesse-AZ