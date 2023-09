Portugese topbestuurder hekelt opzet coëfficiëntenlijst na verliezen CL-ticket

Pedro Proença, de voorzitter van de Portugese competitieorganisatie, hekelt het puntensysteem bij het bepalen van Europese plekken. De bestuurder vindt het oneerlijk dat resultaten in de drie Europese toernooien dezelfde score opleveren, een model waar Nederland tot nu toe van heeft geprofiteerd.

"We mogen onze ogen niet sluiten voor een tekortschietend puntensysteem", meldt Proença in een verklaring waarin hij ingaat op verschillende ontwikkelingen in het Portugese voetbal.

"Een land dat 75 procent van zijn punten heeft behaald in de Champions League heeft nu een plek verloren aan een competitie die 85 procent van zijn punten pakt in de Europa League en Conference League. Alleen omdat in elk toernooi de resultaten hetzelfde gewicht hebben. Dat is onrechtvaardig, we kunnen niet in stilte toezien hoe dit plaatsvindt."

Jarenlang bekleedde Portugal de zesde positie op de coëfficiëntenlijst, de rangschikking op basis waarvan de UEFA de Europese tickets verdeelt. Afgelopen voorjaar veroverde Nederland die zo begeerde plek. Daardoor zijn er dit Eredivisie-seizoen twee plaatsen voor het hoofdtoernooi in de Champions League te verdelen. In de Portugese Primeira Liga kwalificeert alleen de kampioen zich rechtstreeks voor het miljardenbal.

Proença, die niet meldde wat hij precies van plan is om het systeem aan te laten passen, erkent wel dat Portugal in de breedte niet zo sterk is. "Er worden wonderen verricht, maar de gemiddelde teams zijn niet in staat om competitief te zijn in Europa. Daarmee schaden ze de andere clubs."

Coëfficiëntenlijst (cyclus 2019-2024): 1. Engeland - 89,178 (4)

2. Spanje - 75,989 (4)

3. Italië - 71,712 (4)

4. Duitsland - 69,767 (4)

5. Nederland - 55,100 (3)

6. Frankrijk - 52,331 (2)

7. Portugal - 48,316 (1)

8. België - 38,400 (1)

9. Turkije - 32,850 (1)

10. Schotland - 31,650 (1)

Tussen haakjes het aantal directe CL-tickets

Portugal presteert dramatisch in Conference League

Portugal heeft tot nu toe een haat-haatverhouding met de in 2021 gelanceerde Conference League, juist de goudmijn voor Nederland met onder meer een finaleplaats voor Feyenoord (2022) en een halvefinaleplek voor AZ (2023).