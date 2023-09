Kökçü maakt op weergaloze wijze zijn eerste doelpunt voor Benfica

Orkun Kökçü heeft zaterdag op een schitterende manier zijn eerste doelpunt voor Benfica gemaakt. De oud-aanvoerder van Feyenoord hielp zijn club aan een 4-0-zege. In Italië was Joshua Zirkzee trefzeker voor Bologna.

Kökçü vestigde in het thuisduel met Vitória SC de aandacht op zich in de blessuretijd van de eerste helft. De middenvelder kreeg de bal aangespeeld door Ángel Di María en schoot van buiten het strafschopgebied prachtig raak in de lange hoek.

Sinds zijn komst naar Lissabon is Kökçü basisspeler, maar scoren deed hij tot zaterdag dus nog niet. Wel gaf hij een maand geleden een assist tegen FC Porto, dat met 2-0 werd verslagen in de strijd om de Portugese supercup.

Kökçü tilde de score tegen Vitória SC naar 3-0. Eerder in de wedstrijd was het verschil al gemaakt door een eigen doelpunt van Jorge Fernandes en een treffer van Di María. Vlak na rust bepaalde oud-Feyenoorder Fredrik Aursnes de eindstand: 4-0. Bij een 1-0-stand had João Mendes van Vitória rood gehad.

Benfica beleeft een vrij zorgeloze start van het seizoen, al werd er in de eerste vier speelrondes wel één keer verloren. De ploeg van voormalig PSV-coach Roger Schmidt gaat aan kop, maar een aantal concurrenten moet nog in actie komen.

Zirkzee belangrijk voor Bologna

In de Serie A tekende Zirkzee voor zijn eerste competitietreffer van het seizoen. Mede dankzij de goal van de jeugdinternational van Oranje werd Cagliari met 2-1 verslagen.

Bologna kwam na ruim twintig minuten op achterstand, waarbij de van AZ overgekomen Sam Beukema er niet goed uitzag. Zito Luvumbo liep bij hem weg en scoorde.

Na rust draaide Bologna de wedstrijd om. Eerst schoot de 22-jarige Zirkzee vanuit een niet al te makkelijke hoek en vlak voor tijd maakte Giovanni Fabbian de winnende treffer. Bij Bologna stond ook oud-AZ'er Jesper Karlsson in de basis.

Teun Koopmeiners was met een assist belangrijk voor Atalanta, dat Monza met 3-0 klopte. De middenvelder van Oranje stelde Gianluca Scamacca in staat om zijn tweede goal van de wedstrijd te maken. Ederson had de score geopend. Marten de Roon stond net als Koopmeiners in de basis bij Atalanta. Mitchel Bakker viel in.