PSV-coach Bosz prijst Schouten: 'Ik durf hem ook tegen Arsenal achterin te zetten'

Peter Bosz is zaterdag ondanks een mindere eerste helft blij met de ruime zege van PSV op RKC Waalwijk (0-4). De trainer is met name te spreken over de rol van aanwinst Jerdy Schouten centraal achterin.

Schouten speelde vrijwel zijn gehele carrière op het middenveld, maar Bosz plaatst hem bij PSV in de verdediging. De trainer vindt dat de eenmalig Oranje-international zowel afgelopen woensdag tegen Rangers FC (5-1-winst) als tegen RKC een sterke indruk maakte.

"Dat hij goed kan voetballen, weten we. Maar hij is ook in verdedigend opzicht niet in de problemen geweest", zegt Bosz tegen ESPN. "Ja, ik durf hem in de Champions League ook tegen Arsenal in het centrum op te stellen."

Bosz vindt de 26-jarige Schouten een intelligente speler die een belangrijke rol vervult in de verdediging van PSV. "Maar hij is ook snel en fysiek sterk. In Italië heeft hij als middenvelder ook veel verdedigd."

Jerdy Schouten kwam afgelopen transferperiode voor 12 miljoen euro over van Bologna. Foto: Pro Shots

Bosz niet helemaal tevreden over spel PSV

Bosz vindt dat PSV in Waalwijk niet geweldig voor de dag kwam. "Ik was in de eerste helft zeker niet geïrriteerd. Maar als goede voetballers niet alles goed doen, heb ik daar wel een mening over."

"Eerlijk is eerlijk: RKC stond goed en maakte de ruimtes klein. Maar als zij veel moeten lopen, komt er moment waarop zij het moeilijk krijgen. Dat kunnen ze nooit negentig minuten volhouden."

Door de derde overwinning op rij gaat PSV aan kop in de Eredivisie. Na de interlandperiode staan er duels met NEC (Eredivisie), Arsenal (Champions League) en Almere City (Eredivisie) op het programma.