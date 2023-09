PSV besluit topweek in stijl door RKC Waalwijk probleemloos te verslaan

PSV heeft zaterdag een mooie week in stijl afgesloten. De ploeg van trainer Peter Bosz was in de derde speelronde van de Eredivisie een maatje te groot voor RKC Waalwijk: 0-4.

Joey Veerman opende op slag van rust de score namens het geduldige PSV. Vroeg in de tweede helft tekende Noa Lang voor de tweede treffer, waarna de bezoekers via Luuk de Jong en invaller Malik Tillman verder afstand namen.

PSV haalde woensdag de Champions League dankzij een klinkende 5-1-zege op Rangers FC. De Eindhovenaren sloegen vrijdag op Deadline Day een belangrijke slag op de transfermarkt door Hirving Lozano terug te halen. Met de komst van verdediger Armel Bella-Kotchap was de selectie compleet.

De overwinning in Waalwijk betekent dat PSV na drie Eredivisie-speelrondes nog foutloos is. In de eerste twee wedstrijden werd al afgerekend met FC Utrecht (2-0) en Vitesse (1-3).

Voor RKC is de situatie een stuk minder rooskleurig. De nieuwe trainer Henk Fraser slaagde er nog niet in om een punt te pakken met de Waalwijkers, die vier keer verloren. Ook FC Volendam, FC Utrecht en Almere City zijn nog puntloos.

PSV domineert ook met gewijzigde basiself

Ondanks drie wijzigingen in de basisploeg - André Ramalho, Patrick van Aanholt en Guus Til vervingen Jordan Teze, Olivier Boscagli en Ibrahim Sangaré - was PSV zaterdag van meet af aan beter dan RKC. Het resulteerde in wat dreiging, al had de ploeg van trainer Bosz moeite om tot échte kansen te komen tegen het stugge RKC.

De Jong en Lang stichtten gevaar, maar schoten naast. Aan de andere kant moest PSV, dat niet zo scherp oogde als tegen Rangers, blijven opletten bij counters van RKC. Toch werd het 0-1: Veerman kreeg de bal van De Jong en schoot koeltjes raak.

In de tweede helft was het spelbeeld hetzelfde - PSV domineerde - en dat leidde nu wél tot een vroeg doelpunt. In de 58e minuut kon Lang op aangeven van De Jong simpel scoren na geklungel in de RKC-verdediging. Vervolgens scoorde De Jong zélf door alert te zijn na een mooie aanval.

In het vervolg verprutste RKC-aanvoerder Michiel Kramer nog een grote kans, maar was het vooral eenrichtingsverkeer. Drie PSV-invallers lieten zich nog gelden: Yorbe Vertessen raakte de lat, een goal van Ricardo Pepi werd (terecht) afgekeurd en Tillman zorgde met zijn eerste doelpunt in Eindhovense dienst voor de 0-4.