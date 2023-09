Go Ahead klopt ook Heerenveen en blijft voor negende thuisduel op rij ongeslagen

Go Ahead Eagles heeft zaterdag in de Eredivisie de tweede zege van het seizoen geboekt. De ploeg van trainer René Hake won in de Adelaarshorst met 3-2 van sc Heerenveen en bleef daardoor voor het negende thuisduel op rij ongeslagen.

Go Ahead beleefde een relatief eenvoudige avond in Deventer en kwam via Bas Kuipers halverwege de eerste helft op voorsprong. De aanvoerder schoof de bal vanaf de rand van het strafschopgebied binnen.

Vlak voor rust werd het via Philippe Rommens uit een strafschop 2-0. De bal ging op de stip nadat Hussein Ali veel te laat bij de bal was en op de voet van Oliver Edvarsen was gaan staan. Charles Webster zorgde in blessuretijd voor een 2-1-ruststand.

Na de pauze eiste Webster opnieuw een hoofdrol op, maar dan in negatieve zin. De Engelsman ging veel te hard door op Evert Linthorst en moest met rood vertrekken. Een paar minuten later was Sylla Sow het eindstation van een fraaie aanval en maakte hij 3-1. In de slotminuten bepaalde Osame Sahraoui met een behendige actie de eindstand.