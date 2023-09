Go Ahead Eagles klopt ook Heerenveen, Heracles knokt zich langs Excelsior

Go Ahead Eagles heeft zaterdag de tweede zege van het seizoen geboekt. De ploeg van trainer René Hake won met 3-2 van sc Heerenveen en bleef voor de negende keer op rij ongeslagen op De Adelaarshorst. Heracles Almelo toonde veerkracht tegen Excelsior: 3-1.

Go Ahead beleefde een relatief eenvoudige avond in Deventer en kwam via Bas Kuipers halverwege de eerste helft op voorsprong. De aanvoerder schoof de bal vanaf de rand van het strafschopgebied binnen.

Vlak voor rust werd het via Philippe Rommens uit een strafschop 2-0. De bal ging op de stip nadat Hussein Ali veel te laat bij de bal was en op de voet van Oliver Edvarsen was gaan staan. Charles Webster zorgde in blessuretijd voor een 2-1-ruststand.

Na de pauze eiste Webster opnieuw een hoofdrol op, maar dan in negatieve zin. De Engelsman ging veel te hard door op Evert Linthorst en moest met rood vertrekken. Een paar minuten later was Sylla Sow het eindstation van een fraaie aanval en maakte hij 3-1. In de slotminuten bepaalde Osame Sahraoui met een behendige actie de eindstand.

In de vorige speelronde was Go Ahead Eagles op eigen veld al met 4-1 te sterk voor FC Volendam. De club uit Deventer staat vijfde in de Eredivisie. Heerenveen begon het seizoen sterk, maar heeft nu twee keer op rij verloren en is de nummer zeven.

De spelers en fans van Heracles Almelo beleefden een mooie avond. Foto: Pro Shots

Heracles komt vroege tegengoal te boven

Iets later op de avond nestelde Heracles zich tussen Go Ahead en Heerenveen op de zesde plek. De ploeg van trainer John Lammers was Excelsior op Erve Asito met 3-1 de baas.

Excelsior kwam in Almelo binnen twintig minuten op 0-1 door een doelpunt van Nikolas Agrafiotis. Na rust stelde Heracles binnen een kwartier orde op zaken. Bryan Limbombe en Justin Hoogma maakten de doelpunten. Vlak na de 1-1 moest Excelsior met tien man verder: Lazaros Lamprou kreeg zijn tweede gele kaart.

In de slotfase deed de vrijdag aangetrokken Mohamed Sankoh van zich spreken. De van VfB Stuttgart gehuurde aanvaller zorgde met een fraai stiftje voor de 3-1. Vlak daarna zag hij een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel.