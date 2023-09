PSV staat met Ramalho, Van Aanholt en Til aan de aftrap tegen RKC Waalwijk

Delen via E-mail

PSV-trainer Peter Bosz heeft zaterdag drie wijzigingen aangebracht in zijn basisploeg voor de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Hij gunt André Ramalho, Patrick van Aanholt en Guus Til een basisplaats.

Het trio speelt in plaats van Jordan Teze, Olivier Boscagli en Ibrahim Sangaré. Teze is er om onbekende reden niet bij in Waalwijk, Boscagli krijgt rust (maar zit wel op de bank) en Sangaré vertrok vrijdag naar Nottingham Forest.