Almere City blijft weer puntloos na knotsgekke slotminuten tegen PEC Zwolle

Almere City blijft ook na vier wedstrijden puntloos in de Eredivisie. De gepromoveerde ploeg van trainer Alex Pastoor leek tegen PEC Zwolle diep in blessuretijd een punt veilig te stellen, maar verloor alsnog: 1-2.

Omdat er bij het winnende doelpunt van Apostolos Vellios vanaf de tribunes met bier werd gegooid, werd de wedstrijd in blessuretijd ook nog stilgelegd. Toen het duel na een onderbreking van tien minuten kon worden uitgespeeld werd er niet meer gescoord. PEC-middenvelder Anouar El Azzouzi ontving in het restant nog wel zijn tweede gele kaart en werd met rood van het veld gestuurd.

Geruime tijd leek de wedstrijd in 0-1 te eindigen door een wereldgoal van Davy van den Berg. De 23-jarige middenvelder nam in de vierde minuut een afgeslagen bal op de rand van het strafschopgebied aan met zijn borst en haalde in één keer uit. Zijn fraaie poging belandde op spectaculaire wijze in de kruising.