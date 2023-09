Bellingham neemt Real Madrid wéér bij de hand met winnende goal in extra tijd

Delen via E-mail

Jude Bellingham heeft Real Madrid zaterdag wéér aan een overwinning geholpen. De miljoenenaankoop zorgde thuis tegen Getafe diep in de extra tijd voor het beslissende doelpunt: 2-1.

Bellingham was er als de kippen bij toen de Getafe-keeper de bal na een schot van Lucas Vázquez niet onder controle kreeg. De twintigjarige Engelsman tikte binnen en bracht het thuispubliek in extase.

Halverwege stond het 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door Borja Mayoral, die uit de jeugdopleiding van Real Madrid komt en vorig jaar zomer voor 10 miljoen euro naar Getafe overstapte. Vroeg in de tweede helft trok Joselu de stand gelijk.

Bellingham werd deze zomer voor ruim 100 miljoen euro overgenomen van Borussia Dortmund en maakt dat bedrag voorlopig helemaal waar. In zijn eerste vier competitieduels voor Real scoorde hij vijf keer en gaf hij één assist. In de vorige speelronde maakte hij óók al de winnende goal.

Met twaalf punten uit vier wedstrijden gaat Real voorlopig fier aan kop in de Spaanse competitie. 'De Koninklijke' is als enige nog zonder puntenverlies in La Liga.