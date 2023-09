Van kanker genezen Ralf Seuntjens maakt in Japan eerste doelpunt in jaar tijd

Delen via E-mail

De 34-jarige Ralf Seuntjens heeft voor het eerst gescoord sinds hij genezen verklaard is van kanker. De Nederlandse spits hielp met zijn doelpunt zijn Japanse ploeg FC Imbari in de blessuretijd aan een 1-0-overwinning.

Seuntjens mocht vijf minuten voor tijd invallen bij het competitieduel met Giravanz Kitakyushu bij een 0-0-stand. Zes minuten later groeide Seuntjens uit tot held van de avond door een afgeslagen bal knap binnen te koppen. Dat doelpunt bleek genoeg voor de overwinning.

Begin mei keerde Seuntjens na in Nederland behandeld te zijn aan lymfeklierkanker terug naar Japan. Daar wachtte hem een warm ontvangst van zijn ploeggenoten, wat Seuntjens zichtbaar emotioneerde.

In juni maakte hij vervolgens na een afwezigheid van 409 dagen zijn rentree maakte als profvoetballer. "Het is geweldig om eindelijk te scoren en dan hier in een thuiswedstrijd", vertelde hij na afloop van de thuiszege.