Invaller De Ligt ontsnapt met Bayern, Frimpong weer belangrijk voor Leverkusen

Bayern München is zaterdag aan puntenverlies ontsnapt in de Bundesliga. Met Matthijs de Ligt als late invaller werd Borussia Mönchengladbach met 1-2 verslagen. Eerder op de dag deed Jeremie Frimpong met twee assists weer van zich spreken bij Bayer Leverkusen.

Bayern keek op bezoek in Gladbach lang tegen een achterstand aan. Voormalig FC Groningen-verdediger Ko Itakura zette de thuisploeg na een half uur op voorsprong in het Borussia-Park.

In de tweede helft trok Bayern de zege alsnog naar zich toe. In de 58e minuut scoorde Leroy Sané na een fraaie pass van Joshua Kimmich en vlak voor tijd liet invaller Mathys Tel de bezoekers nogmaals juichen.

De Ligt zag het allemaal vanaf de bank gebeuren. Bayern-trainer Thomas Tuchel gaf centraal in de verdediging net als in de vorige wedstrijden de voorkeur aan Dayot Upamecano en zomeraanwinst Kim Min-jae. De Ligt viel diep in blessuretijd in.