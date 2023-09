Frimpong doet met twee assists weer van zich spreken bij Bayer Leverkusen

Jeremie Frimpong heeft zaterdag weer van zich doen spreken bij Bayer Leverkusen. De Nederlandse rechtsback droeg met twee assists bij aan een 5-1-overwinning op Darmstadt in de derde speelronde van de Bundesliga.

Frimpong stelde Victor Boniface na twintig minuten in staat om de score te openen. Vlak daarna kwam Darmstadt op 1-1 via Oscar Vilhemsson. In de tweede helft was Frimpong ook bij de 2-1 van Exequiel Palacios. Daarna voerden Boniface, Jonas Hofmann en Adam Hlozek de score verder op.