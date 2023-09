FC Twente grijpt Supercup vrouwen na ruime zege op landskampioen Ajax

FC Twente heeft zaterdag ten koste van Ajax de tweede editie van de KNVB Supercup voor vrouwen gewonnen. De club uit Enschede was op Sportcomplex De Toekomst met 2-5 te sterk voor de Amsterdammers.

Na slechts 39 seconden was het al raak voor FC Twente. Na slordig balverlies van Ajax- aanvaller Chasity Grant pikte debutant Liz Rijsbergen de bal op. De aanvaller, die deze zomer ADO Den Haag inruilde voor Enschede, scoorde van buiten de zestien via de binnenkant van de paal.

Na rust bracht Ajax met een aansluitingstreffer van Tiny Hoekstra nog even de spanning terug. Maar na goals van Jansen, Wieke Kaptein en Eva Oude Elberink was het duel beslist: 1-5. In de 85e minuut schoot Romée Leuchter nog wel de tweede goal voor Ajax tegen de touwen.

Het nieuwe seizoen in de Vrouwen Eredivisie begint volgende week. Ajax en FC Twente komen pas een week later in actie. De Amsterdamse ploeg staat op 15 september tegenover Excelsior. FC Twente gaat een dag later op bezoek bij Telstar.