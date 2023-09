Pijnlijke nederlaag Chelsea, City blijft foutloos dankzij Aké en hattrick Haaland

Het kooplustige Chelsea is zaterdag verrassend onderuit gegaan tegen Nottingham Forest: 0-1. Manchester City blijft foutloos in de Premier League dankzij een ruime overwinning op Fulham. Nathan Aké was belangrijk met een doelpunt.

Bij Nottingham Forest ontbrak de van PSV overgekomen Ibrahim Sangaré nog. Chelsea was de bovenliggende partij, maar ging onderuit door een doelpunt van Manchester United-huurling Anthony Elanga in de 48e minuut.

Ondanks verwoedde pogingen - Chelsea-aankoop Nicolas Jackson hielp vlak voor tijd een enorme kans om zeep - scoorde de vernieuwde Londense ploeg niet. Daardoor is de tweede nederlaag van het seizoen een feit.

Met vier punten uit vijf duels is de start onder de nieuwe manager Mauricio Pochettino slecht. Chelsea investeerde deze zomer meer dan 450 miljoen euro aan nieuwe spelers. De voor Oranje opgeroepen Ian Maatsen viel dertien minuten voor tijd in bij 'The Blues'.

Aké belangrijk, Haaland maakt hattrick

Manchester City heeft zonder al te veel problemen afgerekend met Fulham. Tegen de Londenaren opende Julian Álvarez na een half uur de score. Fulham kwam twee minuten later langszij via Tim Ream.

Nathan Aké bepaalde de ruststand op 2-1 door raak te koppen uit een vrije trap. In de tweede helft bleek Manchester City duidelijk een maatje te groot voor Fulham.

Wie anders dan Erling Haaland bepaalde met een hattrick de eindstand op 5-1 in het voordeel van de landskampioen.

Son swingt bij Spurs, Danjuma redt punt voor Everton

Tottenham Hotspur moest op bezoek bij promovendus Burnley al vroeg in de achtervolging. De openingstreffer van Lyle Foster schudde de ploeg van de nieuwe manager Ange Postecoglou wakker. Nog in de eerste helft stelden 'The Spurs' via Heung-Min Son en Christian Romero orde op zake.

In de tweede helft was het James Maddison die de 1-3 maakte, waarna Son met twee treffers in een tijdsbestek van drie minuten zijn hattrick compleet maakte: 1-5. De 2-5 van Josh Brownhill was er één voor de statistieken.

Arnaut Danjuma heeft Everton voor het eerst dit seizoen aan een punt geholpen. Dankzij een treffer van de Nederlander in de tweede helft werd het 2-2 op bezoek bij promovendus Sheffield United, waar Gustavo Hamer speelt.

Foto: NU.nl