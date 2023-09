Luis Enrique spreekt na vertrek Messi en Neymar van 'beste' transferperiode PSG

Paris Saint-Germain-trainer Luis Enrique kijkt daags na het sluiten van de markt terug op een "uitzonderlijke" transferperiode. Ondanks het vertrek van sterspelers Neymar (90 miljoen euro naar Al Hilal) en Lionel Messi (transfervrij naar Inter Miami) is de Spanjaard zeer tevreden.

Voorzitter Nasser Al Khelaifi en technisch directeur Luis Campos hebben "geweldig" werk verricht, zei Luis Enrique zaterdag op een persconferentie. "Het had geen betere transferperiode kunnen zijn, aan al mijn verzoeken is voldaan. Het succes van deze transferperiode is duidelijk. We zijn een project voor de toekomst gestart."

De Franse landskampioen anticipeerde met het aantrekken van de aanvallers Marco Asensio (transfervrij van Real Madrid), Ousmane Dembélé (50 miljoen euro van FC Barcelona), Gonçalo Ramos (gehuurd van Benfica) en Bradley Barcola (45 miljoen euro van Olympique Lyonnais) al op het vertrek van Messi en Neymar.

Vlak voor het sluiten van de transfermarkt kwam daar vrijdagavond ook nog Randal Kolo Muani bij. De Franse spits kwam voor liefst 95 miljoen euro over van Eintracht Frankfurt. "Hij is een geweldige versterking die op alle posities voorin uit de voeten kan en is een Parijzenaar."

De tien duurste transfers deze zomer Rice van West Ham United naar Arsenal - 116,5 miljoen euro Caicedo van Brighton & Hove Albion naar Chelsea - 116 miljoen euro Bellingham van Borussia Dortmund naar Real Madrid - 103 miljoen euro Kane van Tottenham Hotspur naar Bayern München - 100 miljoen euro Kolo Muani van Eintracht Frankfurt naar Paris Saint-Germain - 95 miljoen euro Gvardiol van RB Leipzig naar Manchester City - 90 miljoen euro Neymar van Paris Saint-Germain naar Al Hilal - 90 miljoen euro Højlund van Atalanta naar Manchester United - 75 miljoen euro Havertz van Chelsea naar Arsenal - 70 miljoen euro Szoboszlai van RB Leipzig naar Liverpool - 70 miljoen euro

'Iedereen in deze groep heeft kwaliteit'

Luis Enrique is dolblij met de selectie die hij tot zijn beschikking heeft. "We hebben eindeloze mogelijkheden, met internationals en met jonge mensen. Iedereen in deze groep heeft kwaliteit."

Voor clubicoon Marco Verratti hangt de vlag er onder Luis Enrique minder bij. De dertigjarige clubicoon speelt al sinds 2012 voor PSG, maar hoeft onder de deze zomer aangetreden trainer nergens meer op te rekenen.

"Ik maak niets bekend over onze privégesprekken", zei Luis Enrique. "Net als dat ik niets zeg over het advies dat ik hem heb gegeven." Naar verluidt is Verratti hard op weg naar Al Arabi uit Qatar. De club uit het Midden-Oosten heeft nog ruim de tijd om de deal af te ronden, aangezien de transfermarkt in Qatar pas sluit op maandag 18 september.

Onder Luis Enrique hoopt PSG eindelijk de Champions League aan de prijzenkast toe te voegen. Daarvoor moeten de Parijzenaars om te beginnen een loodzware groep overleven. Paris Saint-Germain werd donderdag bij de loting gekoppeld aan Borussia Dortmund, AC Milan en Newcastle United.