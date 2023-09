Van Kudus en Sutalo tot Rice en Bellingham: dit zijn de duurste zomertransfers

Het is 2 september en dat betekent dat in bijna alle landen de transfermarkt gesloten is. Wat waren de duurste transfers? En welke vijf spelers brachten clubs uit de Eredivisie het meeste geld op?

De speler die voor het hoogste bedrag uit de Eredivisie vertrok is Mohammed Kudus. De spelmaker verliet Ajax voor een bedrag van 43 miljoen euro en tekende bij West Ham United. Jurriën Timber (40 miljoen euro van Ajax naar Arsenal) en Edson Álvarez (38 miljoen euro van Ajax naar West Ham) maken de top drie compleet.

De duurste uitgaande transfer van PSV was die van Ibrahim Sangaré. De Ivoriaanse middenvelder vertrok op Deadline Day voor 35 miljoen euro naar Premier League-club Nottingham Forest.

Feyenoord bleef een leegloop bespaard na het behalen van de landstitel. Aanvoerder Orkun Kökçü verliet de ploeg van Arne Slot voor een transfersom van 25 miljoen euro. Hij tekende een contract bij de Portugese topclub Benfica.

De tien duurste uitgaande Eredivisie-transfers deze zomer Kudus van Ajax naar West Ham United - 43 miljoen euro Timber van Ajax naar Arsenal - 40 miljoen euro Álvarez van Ajax naar West Ham United - 38 miljoen euro Sangaré van PSV naar Nottingham Forest - 35 miljoen euro Kökçü van Feyenoord naar Benfica - 25 miljoen euro Bassey van Ajax naar Fulham - 22,5 miljoen euro Reijnders van AZ naar AC Milan - 19 miljoen euro Kerkez van AZ naar Bournemouth - 17,87 miljoen euro Douvikas van FC Utrecht naar Celta de Vigo - 12 miljoen euro Daramy van Ajax naar Stade de Reims - 12 miljoen euro

Ajax casht, maar geeft ook het meeste uit

Er werd ook volop geld uitgegeven door de Nederlandse topclubs. Technisch directeur Sven Mislintat van Ajax gaf het meeste geld uit (ruim 108 miljoen euro), maar haalde ook het grootste bedrag binnen met de verkoop van spelers: ruim 156 miljoen euro.

Josip Sutalo was de duurste Eredivisie-aankoop. Ajax betaalde Dinamo Zagreb minimaal 20,5 miljoen euro voor de diensten van de 23-jarige Kroaat. FC Metz kreeg 16 miljoen euro voor aanvaller Georges Mikautadze van Ajax, terwijl PSV 15 miljoen euro neertelde om Hirving Lozano van Napoli terug naar Eindhoven te halen.

Carlos Forbs (14 miljoen euro van Manchester City naar Ajax), Noa Lang (12,5 miljoen euro van Club Brugge naar PSV) en Gastón Ávila (12,5 miljoen euro van Royal Antwerp FC naar Ajax) behoren ook tot de duurste inkomende Eredivisie-transfers.

De tien duurste inkomende Eredivisie-transfers deze zomer Sutalo van Dinamo Zagreb naar Ajax - 20,5 miljoen euro Mikautadze van FC Metz naar Ajax - 16 miljoen euro Lozano van Napoli naar PSV - 15 miljoen euro Forbs van Manchester City naar Ajax - 14 miljoen euro Lang van Club Brugge naar PSV - 12,5 miljoen euro Ávila van Royal Antwerp FC naar Ajax - 12,5 miljoen euro Akpom van Middlesbrough naar Ajax - 12,3 miljoen euro Schouten van Bologna naar PSV - 12 miljoen euro Pepi van FC Augsburg naar PSV - 11 miljoen euro Ueda - Cercle Brugge naar Feyenoord - 9 miljoen euro

Vier transfers boven de 100 miljoen euro

Op de internationale transfermarkt werd ook met geld gesmeten. Engels international Declan Rice was met een transfersom van 116,5 miljoen euro (van West Ham United naar Arsenal) de duurste speler, nipt gevolgd door Moisés Caicedo, die voor 116 miljoen euro van Brighton & Hove Albion naar het kooplustige Chelsea ging.

Toptalent Jude Bellingham rondde zijn langverwachte transfer van Borussia Dortmund naar Real Madrid af. Hij leverde de Duitsers 103 miljoen euro op. Harry Kane maakte de overstap naar Bayern München, dat 100 miljoen euro overmaakte naar de bankrekening van Tottenham Hotspur.

Randal Kolo Muani keerde op de slotdag van de transfermarkt terug in Frankrijk, bij Paris Saint-Germain. Eintracht Frankfurt mocht 95 miljoen bijschrijven, nadat de aanvaller vorig jaar nog transfervrij was overgenomen van FC Nantes.