Drukke Deadline Day brengt totale aantal Nederlandse zomertransfers op 663

De clubs in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie hebben deze zomer in totaal 663 transfers (inkomend en uitgaand) afgerond. Door een relatief drukke Deadline Day ligt het totaal net iets hoger dan in de afgelopen jaren.

Vrijdag op Deadline Day handelden de Nederlandse clubs 49 keer. Dat was veel meer dan vorig jaar. Op 31 augustus 2022 bleef de teller op 39 transfers staan.

De laatste transfer van vrijdag was die van Samuel Radlinger, die overstapt van Austria Wien naar Almere City. De transferzomer in Nederland werd afgetrapt door Bent Driessen, die FC Utrecht verruilde voor Roda JC.

Er werden in totaal dus 663 transfers afgerond - 2 meer dan in de transferzomer van vorig jaar (661). In 2021 waren het er 609.

Deze zomer wisselden 211 spelers binnen Nederland van club. 210 spelers werden uit het buitenland gehaald en 242 spelers uit de Eredivisie of Keuken Kampioen Divisie kozen voor een buitenlands avontuur.