Europese speelschema's bekend: Feyenoord start thuis, PSV naar Londen

De Europese speelschema's van Feyenoord, PSV, Ajax en AZ zaterdag zijn bekendgemaakt door de UEFA. De Rotterdammers openen het Champions League-avontuur op 19 september met een thuisduel met Celtic. PSV begint op 20 september met een uitwedstrijd tegen Arsenal.

De eerste uitwedstrijd van Feyenoord volgt vijftien dagen later, als de Rotterdammers op bezoek gaan bij Atlético Madrid. Daarna volgt een tweeluik met Lazio: eerst thuis en dan uit. Vervolgens komt Atlético op bezoek in De Kuip. Voor het zesde en laatste groepsduel reist de ploeg van coach Arne Slot af naar Glasgow, waar Celtic wacht.

Het Europa League-avontuur van Ajax begint op 21 september met een thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille. De eerste uitwedstrijd volgt twee weken later, als de Amsterdammers in Athene op bezoek gaan bij AEK. Daarna volgen twee wedstrijden tegen Brighton & Hove Albion. Na dat tweeluik volgt een uitduel met Marseille, waarna Ajax de groepsfase in eigen huis afsluit tegen AEK.

In de Conference League begint AZ begint de groepsfase met een uitwedstrijd tegen Zrinjski Mostar, uit Bosnië en Herzegovina. Het eerste thuisduel, met Legia Warschau, volgt twee weken later. De andere tegenstander van AZ in groep E is Aston Villa, de enige Premier League-club in de groepsfase van het derde Europees toernooi.