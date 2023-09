PSG trekt portemonnee voor Kolo Muani, veelbesproken Greenwood naar Getafe

Paris Saint-Germain heeft op Deadline Day de komst van Randal Kolo Muani afgerond. De 24-jarige spits komt over van Eintracht Frankfurt. Manchester United nam (tijdelijk) afscheid van de veelbesproken Mason Greenwood, die aan Getafe wordt verhuurd.

De transfer van Kolo Muani hing al een tijdje in de lucht. Naar verluidt betaalt PSG 75 miljoen euro voor de Fransman, plus 15 miljoen euro aan bonussen. Hij tekent een vijfjarig contract.

Mason Greenwood zien we dit seizoen terug in de Spaanse competitie.

De eenmalig international van Engeland, die nog steeds samen is met Robson, is sinds zijn zevende actief bij United. Hij kwam in januari vorig jaar voor het laatst in actie voor de club van Ten Hag. Zijn contract loopt er nog tot medio 2025.