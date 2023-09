PSV verkoopt Sangaré op valreep aan Nottingham, contract El Ghazi ontbonden

PSV heeft Ibrahim Sangaré vrijdag vlak voor de transferdeadline aan Nottingham Forest verkocht. Eerder op de avond werd het contract van de overbodige Anwar El Ghazi ontbonden in Eindhoven.

Mutaties PSV op Deadline Day Inkomend: Tweevoudig Duits international Armel Bella-Kotchap wordt voor een jaar gehuurd van Southampton. De 21-jarige verdediger staat sinds 2022 onder contract bij de Engelse club, die hem overnam van VfL Bochum. Hirving Lozano keert na vier jaar terug bij PSV. De Mexicaans international komt over van Napoli en tekent voor vijf jaar in Eindhoven.

Uitgaand: Na weken van geruchten vertrekt Ibrahim Sangaré dan toch naar Nottingham Forest. Het contract van Anwar El Ghazi is ontbonden.

PSV ontvangt volgens verschillende media 35 miljoen euro voor Sangaré. Dat is iets minder de afkoopclausule van 37,5 miljoen euro. De 25-jarige middenvelder had in het Philips Stadion nog een contract tot de zomer van 2027. Hij tekent voor vijf jaar in Nottingham en gaat met rugnummer 6 spelen.

In de afgelopen maanden meldden meerdere topclubs zich voor Sangaré. Nottingham deed eerder al pogingen de Ivoriaan aan zich te binden en ook Paris Saint-Germain had hem op de radar.

Sangaré kwam drie jaar geleden over van Toulouse en groeide bij PSV uit tot een sleutelspeler. Hij kwam in 140 wedstrijden in actie, scoorde vijftien keer en gaf tien assists. Met de Eindhovenaren won de 31-voudig international de afgelopen twee seizoenen de KNVB-beker en ging hij drie keer met de Johan Cruijff Schaal naar huis.

Nottingham Forest promoveerde vorig jaar naar de Premier League. Op het hoogste niveau werd de Engelse club vorig seizoen zestiende. Momenteel staat de ploeg van manager Steve Cooper veertiende.

Anwar El Ghazi was veroordeeld tot een bijrol bij PSV. Foto: ANP

El Ghazi kan gaan en staan waar hij wil

De 28-jarige El Ghazi kan door de contractontbinding transfervrij op zoek naar een nieuwe club. De tweevoudig Oranje-international had in Eindhoven nog een verbintenis tot de zomer van 2025. Het is nog onbekend bij welke club hij zijn carrière vervolgt.

Met de komst van Hirving Lozano en het langere verblijf van Johan Bakayoko acht PSV de vleugels sterk genoeg bezet om El Ghazi te kunnen uitzwaaien. Lozano werd eerder op de dag overgenomen van Napoli.

El Ghazi maakte een jaar geleden voor 2,5 miljoen euro de overstap van Aston Villa naar PSV. De aanvaller speelde 32 wedstrijden, waarin hij tien keer scoorde. Onder de nieuwe trainer Peter Bosz had El Ghazi minder zicht op speeltijd.