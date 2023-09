PSV verkoopt Sangaré op de valreep aan Nottingham, contract El Ghazi ontbonden

PSV heeft Ibrahim Sangaré vrijdag vlak voor de transferdeadline aan Nottingham Forest verkocht. Eerder op de avond werd het contract van de overbodige Anwar El Ghazi ontbonden in Eindhoven.

PSV ontvangt volgens verschillende media 35 miljoen euro voor Sangaré. Dat is iets minder de afkoopclausule van 37,5 miljoen euro. De 25-jarige middenvelder had in het Philips Stadion nog een contract tot de zomer van 2027. Hij tekent voor vijf jaar in Nottingham en gaat met rugnummer 6 spelen.