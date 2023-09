PSV ontbindt contract El Ghazi vlak voor verstrijken transferdeadline

Delen via E-mail

PSV en Anwar El Ghazi gaan niet met elkaar door. De Eindhovenaren hebben vrijdag vlak voor het verstrijken van de transferdeadline besloten het contract van de vleugelaanvaller te ontbinden.

De 28-jarige El Ghazi kan door de contractontbinding transfervrij op zoek naar een nieuwe club. De tweevoudig Oranje-international had in Eindhoven nog een verbintenis tot de zomer van 2025. Het is nog onbekend bij welke club hij zijn carrière vervolgt.