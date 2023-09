Gravenberch tekent tot 2027 bij Liverpool na teleurstellend jaar in München

Ryan Gravenberch is vrijdag gepresenteerd bij Liverpool. De voormalige Ajax-middenvelder komt over van Bayern München, waar zijn situatie uitzichtloos was. Hij tekent in Engeland een contract tot 2027.

"Ik ben erg blij", laat de 21-jarige Gravenberch weten op de site van Liverpool. "Gelukkig is de deal nu rond en ben ik eindelijk hier."

De transfer van Gravenberch hing al enige tijd in de lucht. Volgens verschillende media is er 40 miljoen euro met de overgang gemoeid. Het contract van de middenvelder bij Bayern liep nog tot 2027.

Gravenberch is een jeugdproduct van Ajax en geldt sinds zijn entree in het profvoetbal als groot talent. Een jaar geleden verruilde hij de Amsterdamse club voor Bayern, maar daar kwam de elfvoudig Oranje-international nauwelijks in de plannen voor. Bij Liverpool moet hij zijn loopbaan nieuw leven zien in te blazen.

"Dit is een van de grootste clubs van de wereld", zegt Gravenberch. "De fans, het stadion... Alles is hier top. Daarom is dit de juiste club voor mij. Ik kijk er enorm naar uit om op Anfield te spelen en kan niet wachten om het clublied You'll Never Walk Alone te horen."