Ajax strikt Sosa als twaalfde aanwinst en laat Conceição terugkeren naar FC Porto

Ajax heeft vrijdag met linksback Borna Sosa de twaalfde nieuweling van deze zomer vastgelegd. Daar staat het vertrek van Francisco Conceição naar FC Porto tegenover. Feyenoorder Neraysho Kasanwirjo gaat op huurbasis naar Rapid Wien.

Sosa komt over van VfB Stuttgart, waar hij doorgaans basisspeler was. De 25-jarige Kroaat kost Ajax naar verluidt 8 miljoen euro. Hij tekent een vijfjarig contract in de Johan Cruijff ArenA.