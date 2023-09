Promovendus Heidenheim stunt in Dortmund, Reijnders aan kop met AC Milan

FC Heidenheim heeft vrijdag voor een stunt gezorgd in de Bundesliga. De promovendus speelde dankzij een late penalty met 2-2 gelijk bij Borussia Dortmund. In de Serie A won Tijjani Reijnders met AC Milan bij AS Roma.

Dortmund stond al na een kwartier met 2-0 voor dankzij treffers van Julian Brandt en Emre Can. Brandt opende in de zevende minuut de score door uit de draai fraai raak te schieten. Even later verdubbelde Can de voorsprong uit een penalty.

Dortmund, waarbij Donyell Malen een basisplaats had, leek een makkelijke avond tegemoet te gaan, maar na rust knokte Heidenheim zich terug. Eren Dinkçi zorgde na een uur spelen voor de aansluitingstreffer.

Heidenheim ging daarna op jacht naar de gelijkmaker en die viel acht minuten voor tijd. Tim Kleindienst benutte een strafschop en bezorgde de bezoekers daarmee een zeer verrassend punt. Voor Dortmund is het het tweede gelijkspel op rij. Vorige week kwam de ploeg van coach Edin Terzic niet verder dan 1-1 bij VfL Bochum.

Door het gelijkspel tegen Heidenheim staat Dortmund met vijf punten uit drie wedstrijden zevende. Heidenheim pakte het eerste punt van het seizoen en klimt naar de twaalfde plaats.

Reijnders wint met AC Milan bij AS Roma

In Italië won AC Milan met 1-2 bij AS Roma. Olivier Giroud (penalty) en Rafael Leão scoorden namens de 'Rossoneri', waarbij Fikayo Tomori na een uur spelen rood kreeg. Leonardo Spinazzola deed in de slotfase wat terug namens Roma, maar een punt zat er niet meer in voor de bezoekers.

Reijnders speelde de hele wedstrijd mee bij AC Milan. Rick Karsdorp bleef op de bank bij AS Roma, waarvoor Romelu Lukaku in de tweede helft zijn debuut maakte.

AC Milan gaat met negen punten uit drie duels aan kop in de Serie A. AS Roma staat met slechts één punt in de onderste regionen.

Romelu Lukaku maakte zijn debuut voor AS Roma. Foto: Getty Images

Debuterende Kudus aan kop met West Ham

In de Premier League maakte Mohammed Kudus zijn debuut voor West Ham United. De Ghanees, die onlangs overkwam van Ajax, viel in de blessuretijd van het uitduel met Luton Town in bij 'The Hammers'.

West Ham won met 1-2 dankzij doelpunten van Jarrod Bowen en Kurt Zouma. Mads Juel Andersen deed in de extra tijd nog wat terug namens Luton Town.