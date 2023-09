Promovendus Heidenheim stunt bij Dortmund dankzij rake penalty in slotfase

Borussia Dortmund is vrijdag tegen zeer verrassend puntenverlies aangelopen in de Bundesliga. 'Die Borussen' gaven een 2-0-voorsprong weg tegen promovendus FC Heidenheim en incasseerden in de slotfase de gelijkmaker: 2-2.

Dortmund stond al na een kwartier met 2-0 voor dankzij treffers van Julian Brandt en Emre Can. Brandt opende in de zevende minuut de score door uit de draai fraai raak te schieten. Even later verdubbelde Can de voorsprong uit een penalty.

Dortmund, waarbij Donyell Malen een basisplaats had, leek een makkelijke avond tegemoet te gaan, maar na rust knokte Heidenheim zich terug. Eren Dinkçi zorgde na een uur spelen voor de aansluitingstreffer.

Heidenheim ging daarna op jacht naar de gelijkmaker en die viel acht minuten voor tijd. Tim Kleindient benutte een strafschop en bezorgde de bezoekers daarmee een zeer verrassend punt.

Voor Dortmund is het het tweede gelijkspel op rij. Vorige week kwam de ploeg van coach Edin Terzic niet verder dan 1-1 bij VfL Bochum.