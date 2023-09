Koploper Roda lijdt eerste nederlaag door blunder, FC Groningen herstelt zich

Roda JC heeft vrijdag voor het eerst dit seizoen punten laten liggen in de Keuken Kampioen Divisie. De Limburgers verloren door een blunder met 1-0 bij Jong FC Utrecht, maar blijven koploper. FC Groningen kwam wel tot winst.

Bij Jong Utrecht-Roda JC waren de beste kansen in de eerste helft voor de thuisploeg, maar hield doelman Koen Bucker de bezoekers op de been. Het duel leek in 0-0 te eindigen, maar in de blessuretijd ging het mis. Bucker liet een voorzet uit zijn handen glippen, waarna Jesse van de Haar profiteerde.