WK-keeper Noppert verlengt contract bij sc Heerenveen na uitblijven transfer

Andries Noppert heeft vrijdag zijn contract verlengd bij sc Heerenveen. De WK-keeper hoopte deze zomer op een transfer, maar heeft bij gebrek aan interesse besloten zijn verblijf in Friesland te verlengen.

"De juiste stap is deze zomer niet voorbijgekomen en dus verleng ik mijn contract nu met trots. De club wil langdurig met mij door en dat zie ik als een mooi compliment. Ik ben blij dat er nu duidelijkheid is over mijn toekomst en kijk ernaar uit om dit seizoen weer maximaal te presteren."

"Wat Andries vorig seizoen allemaal heeft meegemaakt is natuurlijk ongekend", zegt algemeen directeur Ferry de Haan van sc Heerenveen. "Dat we zijn contract nu hebben verlengd is voor ons dan ook een echte boppeslach, zoals ze dat hier in Friesland zo mooi zeggen."