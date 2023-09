Spaanse bondsvoorzitter zegt sorry voor kus, maar vindt ook dat hij 'gelyncht' is

De Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales heeft vrijdag in een lange verklaring excuses gemaakt voor de veelbesproken kus die hij onlangs na de gewonnen WK-finale aan de Spaanse voetbalster Jennifer Hermoso gaf. Hij maakt echter ook van de gelegenheid gebruik om te benadrukken dat hij het slachtoffer is van een hetze.

"Ik heb een aantal duidelijke fouten gemaakt, waar ik oprecht spijt van hem. Ik wil met nederigheid opnieuw vergeving voor vragen, met als doel om mijn gedrag te verbeteren", begint Rubiales zijn verklaring.

"Ik heb geleerd dat sportleiders te allen tijde een voorbeeld moeten zijn, hoe groot de vreugde en de emotie na het winnen van een WK ook zijn. Zo'n voorbeeld ben ik niet geweest."

Rubiales kuste Hermoso bij de prijsuitreiking na de WK-finale op de mond. Eerder had de 46-jarige Spanjaard zich op de tribune al misdragen door een obsceen gebaar te maken terwijl hij stond te juichen. Zijn acties leidden tot een stortvloed van kritiek.

In zijn verklaring benadrukt Rubiales - zeker niet voor het eerst - dat hij Hermoso met wederzijdse instemming kuste. Hermoso ontkent dat stellig. Volgens de bondsvoorzitter spreken de feiten voor zich en heeft hij aan alle onderzoeken meegewerkt. "En dat zal ik blijven doen, zodat dit alles tot een einde komt."

Spaanse media brengen nieuwe beelden van kus bondsvoorzitter

'Deze kwestie is met een reden uitvergroot'

Verder spreekt Rubiales zijn zorgen uit over het gebrek aan steun dat hij heeft ervaren. De 46-jarige Spanjaard had vanuit bepaalde hoeken meer hulp verwacht. "Ik heb te maken gehad met een ongekende lynchpartij in de politiek en de media. Niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Desondanks voel ik ook de groeiende steun van mensen op straat en op sociale media", schrijft hij.

"De steun onder de bevolking sterkt mij in het idee dat deze kwestie met een bepaalde reden is uitvergroot en uit zijn verband is gerukt. Ik blijf vertrouwen op de onafhankelijk van de instanties die deze zaak moeten oplossen."

Eerder op vrijdag werd bekend dat de Spaanse regering niet bevoegd is om Rubiales uit zijn functie te zetten, omdat zijn daad niet ernstig genoeg is. Volgens de voorzitter is het een van de feiten die de hetze tegen hem bewijzen. "Ik ben oneerlijk behandeld. Dit mag nooit meer iemand overkomen", sluit hij zijn verklaring af.

De Spaanse voetbalbond kwam maandag bijeen voor een spoedoverleg. De uitkomst: ze willen dat Rubiales ontslag neemt, maar de voorzitter weigert. Intussen heeft de FIFA hem voor negentig dagen geschorst, wat inhoudt dat hij zowel nationaal als internationaal geen voetbalfunctie mag uitoefenen.