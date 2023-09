Clubicoon Davy Klaassen verlaat Ajax definitief en tekent bij Internazionale

Davy Klaassen heeft vrijdag zijn transfer naar Internazionale afgerond. De middenvelder verlaat Ajax, waar hij ondanks zijn status als clubicoon niet meer in aanmerking kwam voor een basisplaats. Er is geen geld met de overgang gemoeid.

Klaassen vloog vrijdag naar Milaan om zijn transfer definitief af te ronden. De Italiaanse club heeft nog niet gemeld voor hoeveel jaar hij bij 'I Nerazzurri' tekent.

De dertigjarige Klaassen stelde donderdagavond na de wedstrijd van Ajax tegen Ludogorets (0-1-nederlaag) in de play-offs van de Europa League al niet te kunnen zeggen of hij in Amsterdam zou blijven. "Het is lastig en er gebeurt veel. Ik ga niet weg om het weggaan. Maar in het voetbal weet je het nooit. Ajax laat ik niet zomaar achter me", zei Klaassen.

Eerder was al bekend dat Ajax bereid was Klaassen transfervrij te laten vertrekken. Dat had alles te maken met wat de Hilversummer in zijn ruim tien seizoenen in de hoofdmacht van de Amsterdammers - verdeeld over twee periodes - heeft betekend. De 41-voudig Oranje-international groeide in de Johan Cruijff ArenA uit tot clubicoon en publiekslieveling.

Klaassen had weinig uitzicht op basisplaats

Hij werd met de Amsterdammers vijfmaal landskampioen, in 2012, 2013, 2014, 2021 en 2022. Klaassen was in die kampioenselftallen als makkelijk scorende aanvallende middenvelder geregeld belangrijk. In 321 wedstrijden voor de Amsterdammers kwam hij tot 93 doelpunten en 50 assists.

De middenvelder leek bij Ajax dit seizoen genoegen te moeten nemen met een rol op het tweede plan, nadat hij vorig seizoen al geregeld bankzitter was geweest. Het middenveld van Ajax is drukbezet met onder anderen Kenneth Taylor, Branco van den Boomen en Steven Berghuis. Ook werd de Noor Sivert Mannsverk op Deadline Day nog gestrikt.