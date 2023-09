United haalt Jonny Evans terug, João Félix en João Cancelo naar Barcelona

Delen via E-mail

Manchester United heeft vrijdag voor een verrassende transfer gezorgd. De club van trainer Erik ten Hag haalt Jonny Evans na acht jaar terug. FC Barcelona versterkte zich op Deadline Day met João Félix en João Cancelo.

De 35-jarige Evans tekende een contract voor een jaar bij Manchester United. De Noord-Ierse verdediger was transfervrij nadat zijn contract bij het gedegradeerde Leicester City was afgelopen.

In juli werd bekend dat Evans meetraint bij Manchester United. Zijn oude club hielp de 102-voudig international zo om zijn conditie op peil te houden.

Evans kwam van 2006 tot en met 2015 ook uit voor United. In die periode speelde hij 198 wedstrijden in de hoofdmacht en scoorde hij zeven keer. Met de Engelse topclub werd de verdediger drie keer landskampioen en won hij in 2008 de Champions League.