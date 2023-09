Oud-PSV'ers Afellay en Aissati gaan als jeugdtrainer aan de slag bij KNVB

Delen via E-mail

Ibrahim Afellay en Ismaïl Aissati zetten hun eerste stappen in het trainersvak. De voormalige middenvelders van PSV gaan als jeugdtrainer aan de slag bij de KNVB.

Afellay kwam 53 keer uit voor het Nederlands elftal. Hij beëindigde begin 2021 zijn carrière. Aissati werd in 2006 en 2007 Europees kampioen met Jong Oranje en koos daarna voor een interlandcarrière bij Marokko, waarvoor hij twee duels speelde.

Zowel Afellay als Aissati debuteerde begin deze eeuw als groot talent bij PSV. Afellays carrière voerde hem langs FC Barcelona, Schalke 04, Olympiacos en Stoke City en werd gekenmerkt door blessureleed. Aissati was na PSV, FC Twente, Ajax en Vitesse vooral actief in Turkije. Hij is sinds deze zomer clubloos.