Idrissi laat contract bij Sevilla ontbinden en is mogelijk op weg naar Feyenoord

Oussama Idrissi is niet langer speler van Sevilla. De 27-jarige vleugenaanvaller heeft zijn contract vrijdag laten ontbinden. Het maakt mogelijk de weg vrij voor een overstap naar Feyenoord.

Idrissi stond sinds oktober 2020 onder contract bij Sevilla, dat hem voor 12 miljoen euro had overgenomen van AZ. In Alkmaar - en eerder ook bij FC Groningen - maakte de Marokkaanse international een goede indruk.

Dat gold niet echt voor zijn tijd in Zuid-Spanje. Idrissi kwam namens Sevilla tot zeventien duels, waarin hij niet scoorde. In de afgelopen jaren werd hij verhuurd aan Ajax, Cádiz CF en Feyenoord.

Bij Feyenoord benaderde Idrissi vorig seizoen het niveau uit zijn AZ-tijd. Met 7 doelpunten en 8 assists in 38 wedstrijden had hij een aardig aandeel in het successeizoen van de Rotterdamse kampioen.

Een permanente transfer van Idrissi naar Feyenoord leek niet haalbaar. De aanvaller keerde in de zomer terug naar Sevilla, maar in de afgelopen periode waren er toch weer geruchten over een definitieve overstap naar Feyenoord. Mogelijk brengt de ontbinding van zijn contract dat nu in een stroomversnelling.

Als Idrissi inderdaad terugkeert in De Kuip, dan is hij de zesde aanvallende versterking. Eerder kwam Feyenoord in de zoektocht naar offensieve impulsen uit bij Calvin Stengs, Ayase Ueda, Luka Ivanusec, Ondrej Lingr en Yankuba Minteh.